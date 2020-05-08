«Сибирь» заключила двухлетний контракт с защитником Хохловым, находившимся в статусе ОСА

«Сибирь» заключила двухлетний контракт с защитником Ильёй Хохловым, находившимся в статусе ограниченно свободного агента, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Северсталь». В 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ российский защитник забросил шесть шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности "-10" и 24 минутах штрафного времени.
Контракт Хохлова с череповецким клубом был рассчитан до 30 апреля 2020 года. По истечении контракта с «Северсталью» Хохлов получил статус ограниченно свободного агента. «Сибирь» сделала Илье контрактное предложение, на повторение которого у «Северстали» было семь дней. «Северсталь» не повторила предложение новосибирского клуба, в результате чего Хохлов продолжит карьеру в новом клубе.
- 8 мая 2020
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