Романов: в «Монреале» никто не обещал мне золотых гор. В НХЛ иду за своей мечтой

Российский защитник Александр Романов прокомментировал заключение контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

«Я подписал контракт с «Монреалем» в этот четверг. Над решением долго не думал. У меня есть мечта играть в НХЛ. И я только рад уехать в Северную Америку, продолжить свою карьеру там. Хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провёл последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я иду за своей мечтой.

Мне в «Монреале» никто не обещал золотых гор. Никто не гарантировал игру в первой команде. Я еду туда доказывать, что могу выступать в основе, играть в НХЛ. И меня хотят видеть в «Канадиенс». Нужно много работать, чтобы чего-то добиться. Просто так ничего не дадут.

Понимаю, что мне надо во всем прибавлять. Нет предела совершенству, всегда нужно работать над собой. Конечно, нужно добавлять в физической составляющей. Больше заниматься в тренажерном зале. Потому что НХЛ — лига быстрее, чем КХЛ. Больше столкновений, силовой борьбы. Я всё это понимаю», — приводит слова Романова пресс-служба НХЛ.