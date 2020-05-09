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Поражение от Франции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 9 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Поражение от Франции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 9 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 9 мая.

2007 год. Россия — Чехия — 4:0 (четвертьфинал)

ЧМ-2007. 1/4 финала
09 мая 2007, среда. 16:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Чехия
1:0 Марков (Фролов) – 06:48' (5x4)   2:0 Малкин (Ковальчук) – 40:23' (5x5)   3:0 А. Радулов (Гребешков) – 51:24' (5x5)   4:0 Малкин – 54:46' (4x4)

В четвертьфинальном матче российская команда легко разобралась с Чехией, дубль оформил Евгений Малкин.

2008 год. Россия — Беларусь — 4:3 Б (1-й тур группового турнира)

ЧМ-2008. Группа Е. 1-й тур
09 мая 2008, пятница. 21:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Б
Беларусь
0:1 Михалёв (Грабовский, Угаров) – 07:27' (5x5)   0:2 Дудик – 11:53' (5x5)   1:2 Афиногенов (Терещенко, Прошкин) – 23:54' (5x5)   2:2 Овечкин (Сёмин, Фёдоров) – 47:21' (5x5)   3:2 Афиногенов (Овечкин, Фёдоров) – 53:51' (5x5)   3:3 Угаров (Грабовский) – 56:12' (5x5)   4:3 Морозов – 65:00'

Россияне с большим трудом отыгрались со счёта 0:2, одолев Беларусь только в серии буллитов.

2013 год. Россия — Франция — 1:2 (4-й тур группового этапа)

ЧМ-2013. Группа B. 4-й тур
09 мая 2013, четверг. 17:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
Франция
1:0 Пережогин (Попов, Белов) – 26:57' (5x5)   1:1 Флёри (Белльмар, Экефей) – 29:52' (5x5)   1:2 Руссель – 36:48' (5x5)

Российская сборная на групповом этапе сенсационно проиграла Франции.

2014 год. Швейцария — Россия — 0:5 (2-й тур группового этапа)

ЧМ-2014. Группа B. 1-й тур
09 мая 2014, пятница. 17:45 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 5
Россия
0:1 Плотников (Денисов, Шипачёв) – 00:13' (5x5)   0:2 Овечкин (Белов, Зарипов) – 06:34' (5x4)   0:3 Шипачёв (Чудинов) – 17:15' (5x5)   0:4 Белов (Кулёмин, Широков) – 29:06' (5x5)   0:5 Зарипов (Овечкин) – 58:25' (5x5)

Сборная России легко разделалась со Швейцарией, по два очка набрали Александр Овечкин, Данис Зарипов и Вадим Шипачёв.

2015 год. Беларусь — Россия — 0:7 (5-й тур группового этапа)

ЧМ-2015. Группа B. 5-й тур
09 мая 2015, суббота. 13:15 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 7
Россия
0:1 Ковальчук (Кулёмин, Анисимов) – 09:53' (5x5)   0:2 Тарасенко (Анисимов, Медведев) – 21:33' (5x5)   0:3 Шипачёв (Панарин, Дадонов) – 29:24' (5x4)   0:4 Панарин (Шипачёв, Миронов) – 32:22' (5x5)   0:5 Широков – 42:51' (бул)   0:6 Дадонов (Малкин, Ковальчук) – 44:49' (5x4)   0:7 Малкин (Тарасенко, Мозякин) – 51:04' (5x4)

Россияне убедительно победили Беларусь.

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