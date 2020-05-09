Поражение от Франции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 9 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 9 мая.
2007 год. Россия — Чехия — 4:0 (четвертьфинал)
В четвертьфинальном матче российская команда легко разобралась с Чехией, дубль оформил Евгений Малкин.
2008 год. Россия — Беларусь — 4:3 Б (1-й тур группового турнира)
Россияне с большим трудом отыгрались со счёта 0:2, одолев Беларусь только в серии буллитов.
2013 год. Россия — Франция — 1:2 (4-й тур группового этапа)
Российская сборная на групповом этапе сенсационно проиграла Франции.
2014 год. Швейцария — Россия — 0:5 (2-й тур группового этапа)
Сборная России легко разделалась со Швейцарией, по два очка набрали Александр Овечкин, Данис Зарипов и Вадим Шипачёв.
2015 год. Беларусь — Россия — 0:7 (5-й тур группового этапа)
Россияне убедительно победили Беларусь.
- 9 мая 2020
-
07:00
- 8 мая 2020
-
20:40
-
15:30
-
14:30
-
11:30
-
07:00
- 7 мая 2020
-
19:56
-
07:00
- 6 мая 2020
-
15:15
-
09:50
-
07:00
- 5 мая 2020
-
16:20
-
07:00
- 4 мая 2020
-
18:47
- 3 мая 2020
-
23:00
-
22:06
-
20:50
- 1 мая 2020
-
13:00
- 29 апреля 2020
-
15:30
- 25 апреля 2020
-
18:42
- 20 апреля 2020
-
13:05
-
11:00
-
10:16
- 17 апреля 2020
-
19:36
- 15 апреля 2020
-
21:54
- 31 марта 2020
-
10:17
- 26 марта 2020
-
17:51
- 25 марта 2020
-
09:55
- 24 марта 2020
-
14:59
- 23 марта 2020
-
23:27
-
21:20
-
20:52
-
14:19
-
13:30
- 22 марта 2020
-
21:49