Поражение от Франции и ещё четыре матча сборной России в истории чемпионатов мира 9 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 9 мая.



2007 год. Россия — Чехия — 4:0 (четвертьфинал)

В четвертьфинальном матче российская команда легко разобралась с Чехией, дубль оформил Евгений Малкин.



2008 год. Россия — Беларусь — 4:3 Б (1-й тур группового турнира)

Россияне с большим трудом отыгрались со счёта 0:2, одолев Беларусь только в серии буллитов.



2013 год. Россия — Франция — 1:2 (4-й тур группового этапа)

Российская сборная на групповом этапе сенсационно проиграла Франции.



2014 год. Швейцария — Россия — 0:5 (2-й тур группового этапа)

Сборная России легко разделалась со Швейцарией, по два очка набрали Александр Овечкин, Данис Зарипов и Вадим Шипачёв.



2015 год. Беларусь — Россия — 0:7 (5-й тур группового этапа)

Россияне убедительно победили Беларусь.