Президент ИИХФ: КХЛ приняла абсолютно правильное решение. Многие федерации сделают так же
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
«Считаю, что КХЛ приняла абсолютно правильное решение — не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в этом сезоне. Это решение можно назвать верным. Многие федерации сделают так же. Самое главное, что КХЛ приняла самое справедливое решение в сложившейся ситуации», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».
Ранее лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ в сезоне-2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8.
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