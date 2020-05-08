Президент ИИХФ: КХЛ приняла абсолютно правильное решение. Многие федерации сделают так же

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение КХЛ в связи с досрочным прекращением сезона-2019/2020 не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.

«Считаю, что КХЛ приняла абсолютно правильное решение — не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в этом сезоне. Это решение можно назвать верным. Многие федерации сделают так же. Самое главное, что КХЛ приняла самое справедливое решение в сложившейся ситуации», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Ранее лига приняла решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ в сезоне-2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8.