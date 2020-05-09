The New York Post: Бучневич может выстрелить в составе «Рейнджерс» в следующем сезоне

Журналист авторитетного американского издания The New York Post Ларри Брукс выразил мнение, что 25-летний российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может стать одним из самых прогрессирующих игроков клуба в следующем сезоне.

«Бучневич перед приостановкой сезона разошёлся не на шутку: 21 очко (9+12) в последней 21 встрече, а в первых 47 у него на счету было лишь 25 (7+18) результативных баллов. Очевидно, что дела у него пошли здорово с началом выступления в связке с Микой Зибанежадом на правом фланге. Российский форвард вывел свою игру на новый уровень после того, как Крис Крайдер выбыл из строя с переломом ноги. Ну и к тому же, следующий год ведь будет последним для Бучневича по его нынешнему контракту», — так отмечает игру российского хоккеиста журналист в своей колонке.

В текущем сезоне Павел Бучневич принял участие в 68 матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс», в которых набрал, рекордные в своей заокеанской карьере, 46 (16+30) очков при показателе полезности «+2» и 24 минутах штрафа. 25-летний уроженец Череповца был задрафтован «синерубашечниками» в 2013 году под общим 75-м номером. В составе «Рейнджерс» он выступает с 2016 года и провёл с тех пор 247 матчей и набрал 147 (59+88) очков. В 2019 году он заключил с клубом новое двухлетнее соглашение, согласно которому он заработает $ 6,5 млн.