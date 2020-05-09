Бывший тафгай Ларак назвал бессмысленным желание НХЛ доиграть сезон

Бывший тафгай клубов Национальной хоккейной лиги Жорж Ларак выступил против возобновления сезона.

«Требовать от хоккеистов, чтобы они проходили тестирование и находились на карантине 2–3 месяца, оказавшись вдали от семей во время кризиса, – несправедливо и бесчеловечно. То есть буду вынужден быть вдали от семьи и бояться, что произойдёт, когда меня нет? А если что-то случится, допустим, жена заболеет и я захочу вернуться домой?

Сейчас нужно решать массу проблем, связанных уже со следующим сезоном. Пытаться спасти этот сезон — бессмысленное занятие. Многие нынешние игроки говорили об этом, в том числе и публично. Единственная причина, из-за которой лига хочет сделать это, — спасение доходов от телевидения.

Игроки знают: даже если закончат сезон, плей-офф не будет настоящим из-за условий, в которые они будут поставлены. Это не будет похоже на завоевание самого трудного трофея в профессиональном спорте. К тому же играть без болельщиков – это похоже на хоккей в тренировочном лагере», – приводит слова Ларака Reuters со ссылкой на TSN.