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Захаров: если минское «Динамо» покинет КХЛ, уровень белорусского хоккея заметно снизится

Захаров: если минское «Динамо» покинет КХЛ, уровень белорусского хоккея заметно снизится
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о финансовых проблемах минского «Динамо».

«Вокруг «Динамо» много неприятных новостей? Меня это беспокоит не как тренера национальной команды, а как болельщика и игрока. Я провёл в этом клубе 12 сезонов. И это были лучшие годы в моей карьере.

Покинет ли «Динамо» КХЛ? Честно говоря, я такой информации не слышал. И очень сомневаюсь, что «зубры“ покинут КХЛ. «Динамо» — это сильный государственный проект. Домашние матчи команды собирают полную «Минск-Арену». У «Динамо“ мощная поддержка болельщиков и очень хорошие цифры по посещаемости в КХЛ — далеко немногие российские клубы могут похвастать похожими показателями. И я убеждён, что белорусская команда может бороться за выход в плей-офф.

Мне кажется, без «Динамо» в КХЛ уровень нашего хоккея заметно понизится и постепенно спорт умрет. Беларуси нужна команда в КХЛ, просто необходима. И это вопрос не только с точки зрения спорта, но и развлечения. Люди с удовольствием посещают матчи. Еще раз повторюсь: это сильнейший проект, который должен жить», — цитирует Захарова официальный сайт ФХРБ.

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