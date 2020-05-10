Захаров: если минское «Динамо» покинет КХЛ, уровень белорусского хоккея заметно снизится

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о финансовых проблемах минского «Динамо».



«Вокруг «Динамо» много неприятных новостей? Меня это беспокоит не как тренера национальной команды, а как болельщика и игрока. Я провёл в этом клубе 12 сезонов. И это были лучшие годы в моей карьере.



Покинет ли «Динамо» КХЛ? Честно говоря, я такой информации не слышал. И очень сомневаюсь, что «зубры“ покинут КХЛ. «Динамо» — это сильный государственный проект. Домашние матчи команды собирают полную «Минск-Арену». У «Динамо“ мощная поддержка болельщиков и очень хорошие цифры по посещаемости в КХЛ — далеко немногие российские клубы могут похвастать похожими показателями. И я убеждён, что белорусская команда может бороться за выход в плей-офф.



Мне кажется, без «Динамо» в КХЛ уровень нашего хоккея заметно понизится и постепенно спорт умрет. Беларуси нужна команда в КХЛ, просто необходима. И это вопрос не только с точки зрения спорта, но и развлечения. Люди с удовольствием посещают матчи. Еще раз повторюсь: это сильнейший проект, который должен жить», — цитирует Захарова официальный сайт ФХРБ.

Скабелка: минскому «Динамо» безусловно нужно оставаться в КХЛ. Это смотрибельный турнир