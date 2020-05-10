Светлов: не хочу раньше времени идти в ВХЛ. Считаю, что могу хорошо работать в КХЛ

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился карьерными планами.

«Я всегда на телефоне. Переговоры можно и дистанционно провести, раз уж сложилась такая ситуация с карантином. Я открыт для любых предложений. Другое дело, что сейчас в КХЛ почти все клубы укомплектовали свои тренерские штабы. Поэтому трудно что-то конкретное сказать о моём будущем. Но связь поддерживаю со многими в хоккейном мире: обсуждаем игроков, обмениваемся мнениями о тех или иных вопросах.

Я постоянно пересматриваю матчи прошедшего сезона, стараюсь анализировать игры как своей бывшей команды, так и других. В общем, делаю всё, чтобы, когда доведется вернуться к тренерской работе, сделать это с новым багажом информации и переосмыслением того, что видел во время сотрудничества с «Адмиралом».

Я бы хотел работать в КХЛ. Насчёт ВХЛ пока не думал – не хочу раньше времени туда идти. Считаю, что могу трудиться в КХЛ и хорошо справляться с этой работой», – приводят слова Светлова «Известия».