«Спартак» заключил двухлетний контракт с Мартином Бакошем, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

29-летний Бакош в сезоне-2019/2020 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», набрав 42 (19+23) очка в 61 матче регулярного чемпионата. До этого играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности за карьеру в лиге словацкий форвард провёл 197 матчей, в которых забросил 47 шайб и сделал 50 результативных передач.



«Спартак» в сезоне-2019/2020 занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф красно-белые уступили в серии московскому «Динамо» со счётом 2-4.