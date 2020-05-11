«Ак Барс» проведёт тренировочные сборы в Казани

В этом году «Ак Барс» проведёт предсезонные сборы в Казани. Об этом сообщил главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов во время онлайн-встречи с болельщиками.

«Я вообще не сторонник куда-то выезжать. Я и в том году никуда ехать не хотел, в Казани – отличная база. В этом году точно никуда не поедем, за исключением предсезонных турниров – у нас запланирован один турнир в Швейцарии и ещё один – дома. А так все условия у нас есть на базе», – сказал Квартальнов.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».