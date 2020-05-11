Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» проведёт тренировочные сборы в Казани

«Ак Барс» проведёт тренировочные сборы в Казани
Хоккей / КХЛ 0

В этом году «Ак Барс» проведёт предсезонные сборы в Казани. Об этом сообщил главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов во время онлайн-встречи с болельщиками.

«Я вообще не сторонник куда-то выезжать. Я и в том году никуда ехать не хотел, в Казани – отличная база. В этом году точно никуда не поедем, за исключением предсезонных турниров – у нас запланирован один турнир в Швейцарии и ещё один – дома. А так все условия у нас есть на базе», – сказал Квартальнов.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».

Зарипов: постараемся, чтобы следующий сезон для «Ак Барса» стал чемпионским
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020