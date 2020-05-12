Звягин: Самсонов заслужил своё место в составе «Вашингтона»

Тренер вратарей омского «Авангарда» Сергей Звягин оценил дебют российского голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова в НХЛ.

«Думаю, он заслужил своё нынешнее место в составе «Вашингтона». Очень рад за него. Мы созванивались осенью, когда стало ясно, что после тренировочного лагеря Илья останется в главной команде. Во время одного из перерывов на Евротур я на два дня прилетал в Вашингтон к Самсонову. Провёл целый день с тренерским штабом «Кэпиталз», общаясь с ними и хоккеистами. В очередной раз поразился открытости североамериканских специалистов и их желанию делиться знаниями.

Ранее испытал это и в «Металлурге», работая с Майком Кинэном и Майком Пелино. И сейчас так же себя ведут в «Авангарде» Боб с Жаком Клутье. А тогда, посмотрев на обстановку в «Вашингтоне», понял, что Илья попал в отличный коллектив и имеет хорошие шансы на успех. Для него главным остаётся полностью сконцентрироваться на своей цели и продолжать профессионально относиться к делу», — приводят слова Звягина «Известия».