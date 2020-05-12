Седьмой снайпер НХЛ Гартнер рассказал, как играл в хоккей с болезнью зрительных органов

Седьмой снайпер в истории НХЛ Майк Гартнер рассказал, как играл в хоккей с амблиопией – болезнью зрительных органов, известной также как «ленивый глаз».

«Левый глаз у меня ведущий. Если я закрою его и буду смотреть только правым глазом, то не смогу даже водить машину. Когда я стал профессионалом, мне пришлось пройти проверку зрения. Доктор сказал, чтобы я закрыл один глаз, а потом другой. И я сказал: «Я не вижу этим глазом». Потом в течение многих лет врачи просто отворачивались, пока я брал эту чёрную штуку, которую они используют, чтобы закрыть глаз, и немного сдвигал её, чтобы читать таблицы. Им было всё равно, вижу ли я обоими глазами. До тех пор, пока я мог забивать голы.



Это обстоятельство меня ограничивало. Я был правым нападающим и не мог играть на другой позиции. Однажды меня перевели на левый фланг, и я сказал, что не могу там играть, что мне некомфортно. Это из-за того, что я не мог видеть лёд так же, как при игре справа. Там я мог видеть всю поверхность льда, потому что ведущим был левый глаз. Когда я менял позицию, то видел лёд гораздо хуже. Я сказал: «Я не очень хорош как левый нападающий, вам лучше использовать меня справа», – цитирует Гартнера The Athletic.