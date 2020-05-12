Щитов: у «Сочи» новая концепция развития клуба. Я не держу ни на кого зла и обид

Защитник Никита Щитов прокомментировал расторжение контракта с хоккейным клубом «Сочи» по обоюдной договорённости.

«Уважаемые болельщики хоккейного клуба „Сочи“, хочу обратиться к вам со словами благодарности и сообщить, что больше не являюсь игроком клуба. Прежде всего это произошло из-за новой концепции развития клуба. Сегодня я узнал об этой новости и воспринял её довольно спокойно. Я не держу ни на кого зла и обид, потому что всё, что ни делается, делается к лучшему.

Помню, как вас было мало на нашей первой игре, но постепенно вас становилось всё больше и больше. Спасибо болельщикам за поддержку. Когда я приеду в Сочи, обязательно соберу вас, мы встретимся, поужинаем и всё обсудим», — сказал Щитов в обращении к болельщикам клуба, опубликованном в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Щитова.

36-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Свой последний на текущий момент официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». Минувший сезон российский защитник полностью пропустил из-за перелома лопаточной кости. 5 марта 2020 года Щитов заключил новый контракт с «леопардами».