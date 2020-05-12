Щитов: у «Сочи» новая концепция развития клуба. Я не держу ни на кого зла и обид

Защитник Никита Щитов прокомментировал расторжение контракта с хоккейным клубом «Сочи» по обоюдной договорённости.
«Уважаемые болельщики хоккейного клуба „Сочи“, хочу обратиться к вам со словами благодарности и сообщить, что больше не являюсь игроком клуба. Прежде всего это произошло из-за новой концепции развития клуба. Сегодня я узнал об этой новости и воспринял её довольно спокойно. Я не держу ни на кого зла и обид, потому что всё, что ни делается, делается к лучшему.
Помню, как вас было мало на нашей первой игре, но постепенно вас становилось всё больше и больше. Спасибо болельщикам за поддержку. Когда я приеду в Сочи, обязательно соберу вас, мы встретимся, поужинаем и всё обсудим», — сказал Щитов в обращении к болельщикам клуба, опубликованном в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Щитова.
36-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Свой последний на текущий момент официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». Минувший сезон российский защитник полностью пропустил из-за перелома лопаточной кости. 5 марта 2020 года Щитов заключил новый контракт с «леопардами».
- 12 мая 2020
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
-
14:08
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
07:00
-
06:55
-
06:26
-
02:52
-
02:34
-
00:47
-
00:39
-
00:21
-
00:05
- 11 мая 2020
-
23:33