Панарин: хотелось бы ещё поиграть в звене с Шипачёвым, если этот пень не состарится

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что хочет ещё когда-нибудь сыграть в одной тройке с Вадимом Шипачёвым и Евгением Дадоновым.



«Очень бы хотелось поиграть ещё с Шипачёвым и Дадоновым. Теперь надо в «Рейнджерс» всем собраться. У нас ведомость через пару лет освободится. Шипа может, если не состарится этот пень старый (смеётся). Нас сразу поставили вместе, мы играли на чувствах, всегда знали, где партнёр. Мы ещё на тренировках разрывали защитников, нереальные передачи проходили. Это дало плоды и в сезоне. Спады были, конечно, но провели сезон на хорошем уровне.



В НХЛ есть роли в команде, а в КХЛ больше все игровики, вплоть до четвёртого звена могут на синей обыгрывать, подпускать под конёчки. Здесь третьему-четвёртому звену так вести себя непозволительно.



Площадки другие, но мне уже приелось, пятый год играю. Ещё Тарасенко говорил о том, что столько моментов сразу появляется. Он ответил, что сейчас это войдёт в рутину, перестанешь замечать», — рассказал Панарин в эфире «Инстаграма».

Ранее Панарин показал, как занимается строительством во время карантина.