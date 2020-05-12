Панарин — о проблемах детского хоккея: в стране коррупция, рыба гниёт с головы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился своим мнением о проблемах российского детского хоккея.
«Проблемы в детском хоккее? Не понимаю, как может не быть коррупции в детском российском хоккее, когда она есть в стране в целом. Рыба гниёт с головы.
Моё питание? Пельмени через день сейчас не луплю. Пришёл к тому, чтобы мясо не есть раз в месяц. Последние пять лет ел только мясо перед игрой, потому что один тренер сказал, что мясо — это сила. Ел стейк, идёшь потом, охреневаешь.
Верю, что мясо — тяжёлый продукт, откатываюсь на рыбе и курице. Перестал каждый день есть супы. А здесь они ещё и не так популярны, сложно найти обычный суп, в основном супы-пюре. Но как перестать есть? Вот на обед куриного супа навернул. Беляши перестал есть. Паста, салат, курица или рыба. Если хороший ресторан, то могу стейк, но чуть-чуть, а не бандуру съесть. Но на одной траве я не сижу», — рассказал Панарин в эфире аккаунта «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».
Ранее Панарин показал, как учил канадца Кита петь русский шансон.
- 12 мая 2020
-
23:28
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:35
-
21:03
-
20:43
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
-
14:08
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:32
-
11:10