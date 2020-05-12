Панарин — о проблемах детского хоккея: в стране коррупция, рыба гниёт с головы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился своим мнением о проблемах российского детского хоккея.



«Проблемы в детском хоккее? Не понимаю, как может не быть коррупции в детском российском хоккее, когда она есть в стране в целом. Рыба гниёт с головы.



Моё питание? Пельмени через день сейчас не луплю. Пришёл к тому, чтобы мясо не есть раз в месяц. Последние пять лет ел только мясо перед игрой, потому что один тренер сказал, что мясо — это сила. Ел стейк, идёшь потом, охреневаешь.



Верю, что мясо — тяжёлый продукт, откатываюсь на рыбе и курице. Перестал каждый день есть супы. А здесь они ещё и не так популярны, сложно найти обычный суп, в основном супы-пюре. Но как перестать есть? Вот на обед куриного супа навернул. Беляши перестал есть. Паста, салат, курица или рыба. Если хороший ресторан, то могу стейк, но чуть-чуть, а не бандуру съесть. Но на одной траве я не сижу», — рассказал Панарин в эфире аккаунта «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».



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