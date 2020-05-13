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Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 13 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 13 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 13 мая.

2007 год. Россия — Швеция — 3:1 (матч за 3-е место)

ЧМ-2007. За 3-е место
13 мая 2007, воскресенье. 16:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Швеция
1:0 Емелин (Фролов, Зарипов) – 06:18' (4x5)   2:0 Зиновьев (Емелин, Зарипов) – 09:39' (5x5)   3:0 Фролов (Малкин, Атюшов) – 21:04' (5x4)   3:1 Стин (Бекстрём, Строльман) – 48:08' (5x4)

Шайбы Алексея Емелина, Сергея Зиновьева и Александра Фролова принесли сборной России бронзовые медали на домашнем чемпионате мира.

2010 год. Россия — Беларусь — 3:1 (3-й тур группового этапа)

ЧМ-2010. Группа A. 3-й тур
13 мая 2010, четверг. 18:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Беларусь
1:0 Мозякин (Сушинский, Никулин) – 10:45' (5x4)   2:0 Овечкин (Фёдоров) – 32:21' (5x5)   3:0 Анисимов (Мозякин, Атюшов) – 34:03' (5x5)   3:1 Калюжный (Угаров, Денисов) – 47:30' (5x5)

В составе российской команды отличились Сергей Мозякин, Александр Овечкин и Артём Анисимов.

2011 год. Россия — Финляндия — 0:3 (полуфинал)

ЧМ-2011. 1/2 финала
13 мая 2011, пятница. 22:15 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Россия
1:0 Гранлунд (Иммонен) – 25:13' (5x5)   2:0 Лаюнен – 47:40' (5x5)   3:0 Иммонен (Гранлунд) – 49:15' (5x4)

Сборная России всухую проиграла в полуфинале чемпионата мира команде Финляндии. Автором победной шайбы стал Микаэль Гранлунд, а его гол в стиле лакросс вошёл в историю мирового хоккея.

2013 год. Россия — Австрия— 8:4 (7-й тур группового этапа)

ЧМ-2013. Группа B. 7-й тур
13 мая 2013, понедельник. 21:15 МСК
Австрия
Окончен
4 : 8
Россия
0:1 Пережогин (Мозякин, Попов) – 01:25' (5x5)   0:2 Ковальчук (А. Радулов) – 08:15' (5x5)   1:2 Иберер (Лукас) – 08:53' (5x5)   2:2 Ванек (Пёк, Раффль) – 09:08' (5x4)   3:2 Раффль (Ванек, Хундертпфунд) – 15:56' (5x4)   3:3 Никулин (Медведев, Ковальчук) – 18:32' (5x3)   3:4 А. Радулов (Ковальчук) – 24:50' (5x4)   4:4 Иберер (Баумгартнер, Альтман) – 27:51' (5x5)   4:5 Мозякин (Никулин, Попов) – 31:07' (5x5)   4:6 Соин (Кокарев) – 37:19' (4x5)   4:7 Зайцев (Петров) – 41:36' (5x5)   4:8 Кузнецов (Петров, Белов) – 49:38' (5x5)

Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в сверхрезультативном матче, которая стала для российской сборной последней на мировом первенстве. В четвертьфинале ЧМ-2013 сборную России разгромила команда США.

2017 год. Россия — Словакия— 6:0 (5-й тур группового этапа)

ЧМ-2017. Группа A
13 мая 2017, суббота. 17:15 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Словакия
1:0 Дадонов (Гусев, Шипачёв) – 01:12' (5x5)   2:0 Дадонов (Гусев, Шипачёв) – 13:35' (5x4)   3:0 Миронов – 19:19' (5x5)   4:0 Кучеров (Ткачёв, Киселевич) – 22:53' (5x5)   5:0 Телегин (Зуб, Плотников) – 32:50' (5x5)   6:0 Гавриков (Шипачёв, Дадонов) – 55:47' (5x5)

Сборная России разгромила Словакию — 6:0. Андрей Василевский провёл второй сухой матч подряд. Дубль оформил Евгений Дадонов, по одному голу в активе Андрея Миронова, Никиты Кучерова, Ивана Телегина и Владислава Гаврикова.

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