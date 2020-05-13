Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 13 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 13 мая.

2007 год. Россия — Швеция — 3:1 (матч за 3-е место)

Шайбы Алексея Емелина, Сергея Зиновьева и Александра Фролова принесли сборной России бронзовые медали на домашнем чемпионате мира.

2010 год. Россия — Беларусь — 3:1 (3-й тур группового этапа)

В составе российской команды отличились Сергей Мозякин, Александр Овечкин и Артём Анисимов.

2011 год. Россия — Финляндия — 0:3 (полуфинал)

Сборная России всухую проиграла в полуфинале чемпионата мира команде Финляндии. Автором победной шайбы стал Микаэль Гранлунд, а его гол в стиле лакросс вошёл в историю мирового хоккея.

2013 год. Россия — Австрия— 8:4 (7-й тур группового этапа)

Команда Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в сверхрезультативном матче, которая стала для российской сборной последней на мировом первенстве. В четвертьфинале ЧМ-2013 сборную России разгромила команда США.

2017 год. Россия — Словакия— 6:0 (5-й тур группового этапа)

Сборная России разгромила Словакию — 6:0. Андрей Василевский провёл второй сухой матч подряд. Дубль оформил Евгений Дадонов, по одному голу в активе Андрея Миронова, Никиты Кучерова, Ивана Телегина и Владислава Гаврикова.