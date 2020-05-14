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Давыдов: Яшкин в сезоне меня удивил. Честно говоря, не видел у него большого потенциала

Давыдов: Яшкин в сезоне меня удивил. Честно говоря, не видел у него большого потенциала
Хоккей / КХЛ 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о форварде московского «Динамо» Дмитрие Яшкине.

«Дмитрий в этом сезоне меня приятно удивил. Он крупный, агрессивный форвард, который великолепно чувствует себя на пятачке и отлично дополняет Шипачёва. Откровенно говоря, на старте сезона не видел у Яшкина такого большого потенциала. Но для габаритных, силовых игроков очень важна физика. Как только Яшкин набрал физические кондиции, стал доминировать.

Что жду от связки Шипачёв – Яшкин в предстоящем сезоне? Только прогресса. В их звене одного шведа – Петерссона — заменили на другого – Линдберга. Судя по тому, что я слышал, это хорошая замена, звено не потеряет в качестве, а скорее всего, добавит», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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