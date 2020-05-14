Бакош: Радивоевич рассказывал про «Спартак». Я рад, что попал в команду с большой историей

Нападающий «Спартака» Мартин Бакош прокомментировал заключение двухлетнего контракта с московским клубом.
«Слышал много позитивного, потому что играл с Бранко Радивоевичем. Он мне много рассказывал про «Спартак». Я очень рад, что попал в команду с большой историей. Знаю, что много словацких хоккеистов выступало за «Спартак». Я надеюсь, что буду следующим словацким игроком, которого не забудут в «Спартаке».
Слышал от парней, что у нашего тренера очень тяжёлая предсезонка, но я думаю, что это необходимо для игроков. Предсезонка пройдёт быстро, и мы войдём в сезон хорошо подготовленными. Когда я играл в китайской команде, у меня была травма, я сыграл не так много матчей. А когда выступал за «Слован», был очень молодым игроком, и у меня было мало игрового времени. В «Адмирале» мы были командой, мне здорово помогали партнёры набирать очки и забивать голы. И у меня было много игрового времени.
Во всех городах ритм жизни разный, и понятно, что Владивосток намного меньше Москвы. Но в Москве есть много разных возможностей. Моя жена очень рада, что мы вместе можем сходить, например, в Большой театр, в главный театр России. Жить в огромном городе — это позитивно», — цитирует Бакоша пресс-служба московского клуба.
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