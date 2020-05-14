Бочаров — о карьере в «Динамо»: абсолютно счастлив, что всё так складывается

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал продление контракта с родным клубом и подвёл итоги минувшего сезона.

«После окончания сезона руководство клуба предложило продлить контракт и добавить ещё один год, а я с удовольствием принял его. С каждым годом я получаю больше игровой практики, за счёт этого расту как игрок. В общем, меня всё устраивает, и я абсолютно счастлив, что всё так складывается.

К сожалению, последний матч регулярки не удалось доиграть из-за повреждения. Полностью восстановился ближе к концу серии со «Спартаком», хотя я рвался в бой и готов был играть. Больше было обидно получить травму в последнем матче, которая не позволила мне начать плей-офф основным вратарём. Повторюсь, я хотел и готов был играть на тот момент. Но, как мы все видели, тренерский штаб в итоге принял правильное решение.

Многие недооценили инфекцию, что впоследствии сказалось на людях — выросло количество заболевших. Пандемия сильно отразилась на экономике страны, ухудшила благосостояние граждан. Надеюсь, в скором времени мы справимся с вирусом и вернёмся к обычной жизни. Также хочется верить, что сезон начнётся вовремя и с болельщиками на трибунах, ведь в первую очередь мы играем для них. Уверен, они тоже соскучились по хоккею. Хотелось бы выразить слова благодарности всем медикам, которые в столь непростое время спасают жизни людей!» — цитирует Бочарова пресс-служба московского клуба.