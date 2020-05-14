Данила Моисеев — об игре за «Торонто»: с удовольствием бы поменялся местами с Обергом
Форвард «Витязя» Данила Моисеев высказался касательно мечты о возможном отъезде в Национальную хоккейную лигу.
«Мне ещё не исполнилось 27 лет, и я ограниченно свободный агент. Поэтому меня могут обменять в любой момент. Впрочем, я об этом не думаю. В минувшем сезоне многие увидели, что я больше стал брать игру на себя. Буду стараться прибавлять с каждым новым сезоном.
Каждый стремится в НХЛ. Загадывать не хочу. Но моя цель – НХЛ. Где бы хотел оказаться? В «Торонто Мэйпл Лифс», это мой любимый клуб. Давайте попробую пошутить: с удовольствием бы поменялся местами с Обергом. О пенсии сейчас не думаю. Знаю, что в НХЛ пенсии хорошие. Но я-то только в хоккей начинаю играть!» – цитирует Моисеева пресс-служба клуба.
«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на форварда «Торонто» Оберга
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