Российский защитник Николай Белов вернулся в «Альмтуну»

Российский защитник Николай Белов перешёл в шведский клуб «Альмтуну», информирует пресс-служба клуба. 32-летний хоккеист подписал контракт с клубом второй лиги Швеции.
В минувшем сезоне Белов выступал за «Альмтуну», где в 32 матчах регулярного чемпионата забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "-4" и 18 минутах штрафного времени. В январе Белов перебрался в МОДО, в составе которого сделал две результативные передачи в 16 матчах.
За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Николай выступал в составе «Нефтехимика», «Ак Барса», СКА и «Трактора». Вызывался также в сборную России. Последним клубом Белова в КХЛ был челябинский «Трактор». В сезоне-2016/2017 защитник принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф сыграл три матча и отдал одну голевую передачу.
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