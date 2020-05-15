ЦСКА подписал новый контракт с Иваном Телегиным

Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с нападающим Иваном Телегиным, информирует официальный сайт столичных «армейцев». Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий провёл за ЦСКА 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи при показателе полезности "+11". В плей-офф Телегин участия не принимал.

За ЦСКА Телегин непрерывно играет с сезона-2014/2015. В общей сложности за карьеру в лиге Иван принял участие в 308 матчах, в которых забросил 33 шайбы и сделал 50 результативных передач. Ранее форвард помог «армейцам» завоевать Кубок Гагарина, а также в составе национальной сборной стал олимпийским чемпионом.