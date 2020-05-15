Житник: проводить плей-офф НХЛ после двухмесячного простоя — большой риск

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал планы НХЛ по возобновлению нынешнего сезона.
«Проводить главные матчи сезона после двухмесячного простоя, когда ты не имеешь возможности для полноценных ледовых тренировок, — большой риск. При таком графике ты просто не успеваешь толком набрать форму, а значит, травмы обеспечены.
Особенно тяжело будет возрастным хоккеистам, которые обычно входят в ритм намного позже молодёжи — на второй-третий месяц сезона. То есть экспериментальный плей-офф-2020 будет гарантировать парад сенсаций и станет праздником для букмекеров. Я бы посоветовал ставить на молодых и звонких. Например, на «Колорадо», «Эдмонтон» или «Калгари», где главные звёзды — из ещё подрастающего поколения.
Физиологию не обманешь, особенно в июле-августе, когда в Северной Америке жара. Хотя у опытных ребят всегда есть свои плюсы и никого заранее списывать со счетов не нужно. Тем более в НХЛ — самой непредсказуемой лиге Северной Америки», — цитирует Житника Russia-Hockey.
- 16 мая 2020
-
00:08
- 15 мая 2020
-
23:52
-
23:46
-
23:00
-
22:53
-
22:15
-
21:44
-
20:57
-
20:44
-
20:37
-
20:00
-
19:49
-
19:20
-
18:56
-
18:40
-
18:18
-
17:42
-
17:35
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
12:11
-
12:06
-
11:45