Житник: проводить плей-офф НХЛ после двухмесячного простоя — большой риск

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал планы НХЛ по возобновлению нынешнего сезона.

«Проводить главные матчи сезона после двухмесячного простоя, когда ты не имеешь возможности для полноценных ледовых тренировок, — большой риск. При таком графике ты просто не успеваешь толком набрать форму, а значит, травмы обеспечены.

Особенно тяжело будет возрастным хоккеистам, которые обычно входят в ритм намного позже молодёжи — на второй-третий месяц сезона. То есть экспериментальный плей-офф-2020 будет гарантировать парад сенсаций и станет праздником для букмекеров. Я бы посоветовал ставить на молодых и звонких. Например, на «Колорадо», «Эдмонтон» или «Калгари», где главные звёзды — из ещё подрастающего поколения.

Физиологию не обманешь, особенно в июле-августе, когда в Северной Америке жара. Хотя у опытных ребят всегда есть свои плюсы и никого заранее списывать со счетов не нужно. Тем более в НХЛ — самой непредсказуемой лиге Северной Америки», — цитирует Житника Russia-Hockey.