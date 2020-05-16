Елизаров: цель на сезон — закрепиться в основном составе «Салавата Юлаева»

Защитник «Толпара» Павел Елизаров заявил, что поставил перед собой задачу закрепиться в основном составе «Салавата Юлаева».
«Как я отреагировал на попадание в список лучших игроков МХЛ? Приятно, когда лига оценила твои достижения. Сезон и правда получился хорошим, но надо понимать, что в этом году МХЛ сильно омолодилась и некоторые команды состояли из игроков 2002–2003 годов рождения.
В новом сезоне есть цель закрепиться в составе «Салавата Юлаева». Надеюсь, мне дадут шанс, который я обязательно постараюсь использовать. Ну и, конечно, хочется сыграть за сборную России на молодёжном чемпионате мира на родине хоккея в Канаде», — приводит слова Елизарова пресс-служба уфимского клуба.
Ранее Молодёжная хоккейная лига приняла решение об отмене оставшейся части плей-офф в связи с негативным развитием пандемии коронавируса в России и мире.
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