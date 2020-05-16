TSN представил символическую сборную Канады всех времён

Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времён. Преимущество при выборе отдавалось игрокам, проявившим себя в составе национальной команды на международных турнирах. В состав попали 23 хоккеиста.

Вратари: Кэри Прайс, Мартин Бродо, Сет Мартин.



Защитники: Пол Коффи, Бобби Орр, Денис Потвен, Рэй Бурк, Скотт Нидермайер, Ши Уэбер, Крис Пронгер.



Нападающие: Джон Тонелли, Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Пол Хендерсон, Фил Эспозито, Майк Босси, Дэни Хитли, Сидни Кросби, Джером Игинла, Марк Мессье, Джо Сакик, Рик Нэш, Стив Айзерман.

Напомним, Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии.