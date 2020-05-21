Развадовский — о времени в Казахстане: ничего не потерял, заработал денежек

Белорусский нападающий «Юности» Павел Развадовский рассказал о периоде выступления за казахстанский «Иртыш».
«Жизнь заставляет. Поехал и, думаю, ничего не потерял. Заработал денежек, провёл неплохой сезон. Жаль, конечно, что он оказался недоигран из-за ситуации с коронавирусом. Но в целом, считаю, удался. Понятно, что перед тем, как отправляться в Казахстан, советовался с родными. Долго принимал решение.
Были варианты остаться в нашей стране. Но важным условием оказалось то, что семья могла находиться со мной в Павлодаре. И всё получилось! В бытовом плане тоже клуб помог. Сын проходил там подготовку к школе и продолжал занятия хоккеем. В самом городе тоже комфортно жилось, кухня привычная», — цитирует Развадовского пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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