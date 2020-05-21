Бадюков: решение «Салавата» взять финна вместо Умарка абсолютно правильное

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал планы руководства уфимской команды создать ударную финскую тройку.
«В любом случае в «Салавате» есть сильные защитники. Найти замену Умарку для Хартикайнена и Маннинена будет архисложно. Но попытаться создать ведущую тройку, которая будет играть в большинстве, и взять туда человека, который будет контактировать с шайбой и взаимодействовать с Хартикайненом так же, как Умарк, стоит.
Ясно, что финн с финнами всегда договорится, поэтому решение руководства взять на освободившуюся позицию финского игрока абсолютно правильное. Но и от хорошего шведа или канадца в Уфе, я думаю, тоже не откажутся. Сейчас из игроков, находящихся на рынке в НХЛ и готовых приехать в Уфу, по своему уровню котируется только Маркус Гранлунд», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».
- 21 мая 2020
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:35
-
13:28
-
13:01
-
12:53
-
12:21
-
12:11
-
11:43
-
11:37
-
11:15
-
10:58
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
09:01
-
07:00
-
02:15
-
00:40
-
00:25
-
00:11
- 20 мая 2020
-
23:49
-
23:30
-
22:37
-
22:09
-
21:42
-
21:26
-
20:58
-
20:18
-
19:49
-
19:27
-
18:53