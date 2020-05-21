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Бадюков: решение «Салавата» взять финна вместо Умарка абсолютно правильное

Бадюков: решение «Салавата» взять финна вместо Умарка абсолютно правильное
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал планы руководства уфимской команды создать ударную финскую тройку.

«В любом случае в «Салавате» есть сильные защитники. Найти замену Умарку для Хартикайнена и Маннинена будет архисложно. Но попытаться создать ведущую тройку, которая будет играть в большинстве, и взять туда человека, который будет контактировать с шайбой и взаимодействовать с Хартикайненом так же, как Умарк, стоит.

Ясно, что финн с финнами всегда договорится, поэтому решение руководства взять на освободившуюся позицию финского игрока абсолютно правильное. Но и от хорошего шведа или канадца в Уфе, я думаю, тоже не откажутся. Сейчас из игроков, находящихся на рынке в НХЛ и готовых приехать в Уфу, по своему уровню котируется только Маркус Гранлунд», — сказал Бадюков в интервью «Чемпионату».

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