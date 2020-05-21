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Токкет: «Аризона» очень заинтересована в том, чтобы оставить Тейлора Холла у себя

Токкет: «Аризона» очень заинтересована в том, чтобы оставить Тейлора Холла у себя
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет рассказал, что клуб ведёт переговоры о новом контракте с нападающим Тейлором Холлом.

«Я не говорю, что он обязательно продлит с нами контракт, но убеждён, что наша команда очень заинтересована в том, чтобы оставить его у себя.

Речь идёт об игроке, который должен был заработать кучу денег. После всей этой истории с пандемией, по его словам, он не хочет провести ещё один сезон по однолетнему контракту. Он хочет где-нибудь осесть. У него есть выбор, есть разные мнения, ему надо всё взвесить», — приводит слова Токкета пресс-служба НХЛ.

Этим летом 28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. По контракту его зарплата составляет $ 6 млн за сезон.

«Аризона» не предлагала Холлу заключить новый контракт
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