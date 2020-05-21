Марнер: было бы очень здорово получить «Селки Трофи»
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер признался, что хотел бы стать обладателем «Селки Трофи».
«Было бы очень здорово получить «Селки Трофи», который я очень ценю. Ребят, получивших этот приз, всегда боятся на льду. Те, кто выходит играть против них, знают, что им здорово достанется», — приводит слова Марнера пресс-служба НХЛ.
В 59 играх нынешнего чемпионата, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, Марнер набрал 67 (16+51) очков при показателе полезности «+6».
Действующим обладателем «Селки Трофи» является нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли. В последний раз приз вручали крайнему нападающему в 2003 году. Тогда его в третий раз получил Йере Лехтинен из «Даллас Старз».
Марнер — о возобновлении сезона: давайте зажжём, но что произойдёт, если кто-то умрёт?
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