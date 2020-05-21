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Губерниев — о победе на ОИ-2018: хотим мы или нет, но ребята обессмертили себя

Губерниев — о победе на ОИ-2018: хотим мы или нет, но ребята обессмертили себя
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

«Великая хоккейная команда начиная с 1950-х побеждала на Олимпиадах и чемпионатах мира, не встречаясь с профессионалами из НХЛ. Разве это наша проблема? Нет. Это проблема тех, кто не приезжал. Если не было сильных канадцев, от этого братья Майоровы и Старшинов хуже в хоккей играли? Нет, конечно.

Почему я должен переживать, что там не было игроков НХЛ? Стала ли от этого наша победа менее грандиозной? Бывает ли олимпийский чемпион бывшим? В русском языке — нет. Это навеки. Хотим мы или нет, но ребята из сборной, которые победили в Корее, обессмертили себя. Это наша исторически первая российская золотая медаль в хоккее. Хотя мы тогда и назывались ОАР», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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