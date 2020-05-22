Р. Давыдов: знаю, что Мельничуку предлагали остаться в СКА, но он выбрал иной путь

Тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов прокомментировал переход голкипера Алексея Мельничука в клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

«Знаю, что Мельничуку предлагали остаться, но он выбрал иной путь. В последние годы он хорошо играл за «СКА-Неву». Не подкачал и оказавшись в КХЛ в начале этого сезона. Действовал зрело и надёжно, чем привлёк внимание скаутов клубов НХЛ. Несколько помешала, правда, травма, полученная им перед первым этапом Евротура, — молодому вратарю важно играть как можно чаще. Очевидно, что сезон Алексей начнёт в фарм-клубе «Сан-Хосе», а дальше всё зависит от того, как быстро адаптируется к североамериканскому стилю игры и насколько нужен будет молодой вратарь «акулам», — приводят слова Давыдова «Санкт-Петербургские ведомости».

В прошедшем сезоне 21-летний Мельничук в составе петербургского СКА принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,68 и проценте отражённых бросков 93,0.