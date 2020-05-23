Генменеджер «Питтсбурга» — о возобновлении сезона: мы готовы играть где и с кем угодно

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал ситуацию с возможным возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги в формате плей-офф с участием 24 команд.

«Будем рады возможности играть в хоккей. Где угодно и с кем угодно. Сделаем всё, что хочет лига. Главное, чтобы это было безопасно для всех», – приводит слова Рутерфорда журналист Джош Йохе в своём «твиттере».

Согласно предложенному формату возобновления сезона, «Питтсбург» должен будет провести серию до трёх побед с «Монреаль Канадиенс».

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечилось более 2 млн человек.