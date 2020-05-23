Ковальчук объяснил, почему отказался призывать людей сидеть дома

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о самоизоляции, в которой люди оказались из-за пандемии коронавируса.



«Нас всех словно под домашний арест посадили. Этот вирус до сих пор никто не может понять. Ясно, что это очень опасно и взрослые в зоне риска. Особенно те, у кого астма, диабет и другие патологии. У меня мама — доктор, заведует поликлиникой в Твери. Она каждый день на работе. Мы общаемся, и мама говорит, что ситуация очень непростая. Люди обращаются, очень много новых случаев. В день по 20–30 человек. Хорошо, что есть все медикаменты, халаты и маски. Все в порядке, медсёстры и врачи трудятся. Они настоящие воины на передовой.



Знаю обо всём из первых уст. И это никакая не шутка. Совсем не обычный грипп, о котором все забудут. Никогда в жизни не было, чтобы всё в мире остановилось. Замер весь спорт, все катки и тренажёрные залы закрыты. Нам нужно очень серьёзно к этому отнестись. Дай бог, чтобы быстрее придумали какую-то вакцину.



Плюс только в том, что мы можем побыть с семьёй. Хорошо, что есть дом и можно провести время на улице. Многие просят поставить пост в «Инстаграм», чтобы я призвал людей оставаться дома. Но вспоминаю детство, когда мы жили в двухкомнатной квартире в пятиэтажной хрущёвке. Не представляю, как скажу людям больше двух месяцев сидеть в такой обстановке. Тем более когда заканчиваются деньги и ты банально не можешь купить молока и хлеба. Странно и жалко, что такое может быть в XXI веке. Пусть быстрее всё закончится и мы начнём жить нормально. Люди встанут на ноги, начнут зарабатывать деньги и снова будут улыбаться», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир Юлии Бордовских в «Инстаграме».



Ранее Ковальчук показал, как тренируется с женой на свежем воздухе.

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