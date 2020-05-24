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48-летний Яромир Ягр может провести следующий сезон в «Тршинеце»

48-летний Яромир Ягр может провести следующий сезон в «Тршинеце»
Хоккей / Прочие 0

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр может провести следующий сезон в «Тршинеце». В услугах хоккеиста заинтересован спортивный директор клуба Ян Петерек.

В минувшем сезоне 48-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности "-10" и 28 минутах штрафного времени.

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

48-летний Яромир Ягр показал необычную тренировку
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