Экс-голкипер «Барыса» и «Льва» Ян Лацо завершил карьеру в 38 лет
Известный словацкий голкипер Ян Лацо принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.
«Больше не думаю о возвращении на лёд. Долго тянул с этим и давал себе надежду. Чувствую, что всё ещё могу играть. Однако, посоветовавшись с женой, решил, что будет лучше, если завершу карьеру», — приводит слова Лацо Sport Aktuality.
За карьеру в КХЛ Лацо играл за такие клубы, как «Донбасс», «Барыс» и пражский «Лев». В общей сложности словацкий голкипер сыграл 166 матчей при коэффициенте надёжности 2,45 и 92,1% отражённых бросков. В составе национальной сборной стал серебряным призёром мирового первенства 2012 года.
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса.
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