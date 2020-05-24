Экс-голкипер «Барыса» и «Льва» Ян Лацо завершил карьеру в 38 лет

Известный словацкий голкипер Ян Лацо принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

«Больше не думаю о возвращении на лёд. Долго тянул с этим и давал себе надежду. Чувствую, что всё ещё могу играть. Однако, посоветовавшись с женой, решил, что будет лучше, если завершу карьеру», — приводит слова Лацо Sport Aktuality.

За карьеру в КХЛ Лацо играл за такие клубы, как «Донбасс», «Барыс» и пражский «Лев». В общей сложности словацкий голкипер сыграл 166 матчей при коэффициенте надёжности 2,45 и 92,1% отражённых бросков. В составе национальной сборной стал серебряным призёром мирового первенства 2012 года.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса.