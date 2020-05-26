Паремузов — о потолке: хотя бы до сезона не будем знать, кто выйдет в финал на Западе

Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением о недовольстве ряда клубов установленным потолком зарплат в КХЛ.
«Не очень это понимаю. Решение о потолке зарплат было принято около 2,5 лет назад. У менеджеров было время подготовиться. Так работайте! Подстраивайтесь под новые реалии. Возможно, кто-то считал, что, как обычно, получится договориться в последний момент и сделать потолок зарплат 1,3 миллиарда, например. Лига заняла принципиальную позицию и правильно сделала. Кто заранее не был готов к трудностям, естественно, будет их сложнее переживать.
Вырастет спортивная составляющая, которой очень не хватало в последние несколько лет. Надеюсь, теперь принцип конкуренции будет доминирующим. Хотя бы до сезона не будем знать, кто выйдет в финал на Западе. Возможно, поначалу уровень просядет. Но затем неизбежно должен пойти подъём. Тут надо оценивать последствия в динамике. Делать выводы по итогам нескольких сезонов. Должна раскрыться молодёжь, появятся новые звёзды. Сколько можно, как карты в колоде, тасовать одних и тех же легионеров?» — цитирует Паремузова «Спортбокс».
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