Стал известен тренерский штаб «Спартака» в следующем сезоне КХЛ

Определён полный состав тренерского штаба московского «Спартака», сообщается на официальном сайте столичного клуба.

«Руководство московского «Спартака» сформировало тренерский штаб основной команды на предстоящий сезон. Главному тренеру Олегу Знарку будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв, Хассан Саид (тренер по физподготовке), Стефан Перссон (тренер по вратарям), а также новый ассистент — Владимир Федосов.

«Спартак» приветствует Владимира Федосова и желает больших успехов в работе», — говорится в сообщении клуба.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4.