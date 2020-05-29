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Экс главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев возглавил новокузнецкий «Металлург»

Экс главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев возглавил новокузнецкий «Металлург»
Хоккей / ВХЛ 0

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с новым главным тренером Леонидом Тамбиевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Леонид Тамбиев – воспитанник рижского хоккея. В сезоне-2019/2020 являлся главным тренером «Сарыарки». По итогам регулярного чемпионата Высшей лиги карагандинский клуб занял пятое место в конференции «2», одержав победы во всех четырёх матчах с «Металлургом». В розыгрыше Кубка Петрова «Сарыарка» уступила в 1/8 финала «СКА-Неве» (2:4).

Весной 2020 года Тамбиев достиг договорённости о подписании контракта с клубом КХЛ из Владивостока. Однако 1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит предстоящий сезон. Также в межсезонье специалист назывался в качестве кандидата на пост наставника ещё одного клуба КХЛ – рижского «Динамо».

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