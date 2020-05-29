Газизов: канадские и американские хоккеисты хорошо провоцируют, их этому учат

Нападающий системы «Авангарда» Руслан Газизов вспомнил игры с канадской и американской сборными на победной юношеской Олимпиаде 2020 года.



«Это было ответственно. Все понимают, что выходят под флагом сборной России, нельзя оплошать. Надо было продемонстрировать свои лучшие стороны и показать, что Россия — это очень сильная команда. У нас была огромная мотивация обыграть Канаду и отомстить им за МЧМ. Мы просто выходили на каждый матч и бились, чтобы выиграть турнир.



Были какие-нибудь провокации со стороны соперников? Все провоцировали. Однако наш тренерский состав сказал, чтобы никто на это не вёлся, потому что канадцы и американцы очень хорошо провоцируют, их этому учат. У американцев защитники могли грубо ответить на пятаке. У финнов тоже. У канадцев они могли под ногу пнуть.



Мы на том турнире громили всех подряд. Я думаю, никто не ожидал таких результатов. Больше всех в шоке были канадцы, когда мы в первом периоде повели 4:0. Потом они включились, и пошла более равная игра», — цитирует Газизова Sport24.

Чемпион юношеских Олимпийских игр Руслан Газизов остался в системе «Авангарда»