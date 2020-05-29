Нападающий Рафаэль Бикмуллин принял квалификационное предложение «Нефтехимика» и продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

22-летний Бикмуллин является воспитанником нижнекамского хоккея и финалистом Кубка Харламова 2017 года в составе «Реактора». В текущем регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 26 матчах и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-2» и 16 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.