Макдэвид — о возобновлении сезона: многим пришлось в чём-то уступить, и «Эдмонтону» тоже

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал стратегию НХЛ по возвращению к игре после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Нужно сделать шаг назад и чем-то пожертвовать. Так поступили все ребята в комитете. Многим ребятам пришлось в чём-то уступить, и «Ойлерз» тоже. Мы хорошо провели сезон, заняли высокое место, но нам всё равно придётся играть за право попасть в плей-офф. Так будет лучше для лиги. Принимая участие в работе комитета, приходится чем-то жертвовать. Там надо думать не об «Ойлерз», а об интересах всей лиги, чтобы все клубы и хоккеисты остались довольны.

Ценность победы? Допустим, «Монреаль» обыграет «Питтсбург», а затем завоюет Кубок Стэнли. Считаю, он достанется этой команде заслуженно, потому что она выиграет пять серий, обыграет очень сильных соперников. Всё честно. Идеального варианта, идеального формата нет. То, что мы предлагаем, отвечает требованиям большинства команд. Надо это принять и играть. Посмотрим, что получится.



Очень рад, что был участником этого процесса. Высказывалось очень много мнений. Не буду утверждать, что мы пришли к полному согласию по всем вопросам, но в этом и заключалась суть работы комитета. Нужно спорить, чтобы увидеть всю картину целиком. Считаю, мы справились с работой, выработав такой формат», – приводит слова Макдэвида пресс-служба лиги.