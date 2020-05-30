Александр Овечкин назвал лучшую форму «Вашингтона» за время его выступлений в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшую форму «орлов» за время его выступлений в НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях решил узнать мнение болельщиков о том, какая форма «столичных» является самой привлекательной. К финальному голосованию подключился и Александр Овечкин, прокомментировав соответствующий пост в «Инстаграме».
«Лучшая — в мой первый год. Давайте на следующий сезон мою первую форму? Фанаты «Кэпс», скажите, пожалуйста, чтобы все знали, что мы этого хотим!», — написал Александр.
По итогам голосования победила форма «Зимней классики» 2015 года.
Напомним, в 2001 году в 16 лет Овечкин дебютировал в российской Суперлиге в составе «Динамо». 5 октября 2005 года он впервые вышел в составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче с «Коламбус Блю Джекетс» и отличился дублем. За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». В этом сезоне на счету Овечкина 67 (48+19) очков в 68 матчах при показателе полезности «–12».
- 30 мая 2020
-
03:41
-
00:42
-
00:23
-
00:16
- 29 мая 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:38
-
22:53
-
22:40
-
22:27
-
21:58
-
21:44
-
21:28
-
20:45
-
20:20
-
20:05
-
19:35
-
19:30
-
19:05
-
18:47
-
18:21
-
18:17
-
17:49
-
17:14
-
16:10
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:40
-
14:08
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:08
-
13:04