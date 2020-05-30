Александр Овечкин назвал лучшую форму «Вашингтона» за время его выступлений в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшую форму «орлов» за время его выступлений в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях решил узнать мнение болельщиков о том, какая форма «столичных» является самой привлекательной. К финальному голосованию подключился и Александр Овечкин, прокомментировав соответствующий пост в «Инстаграме».



«Лучшая — в мой первый год. Давайте на следующий сезон мою первую форму? Фанаты «Кэпс», скажите, пожалуйста, чтобы все знали, что мы этого хотим!», — написал Александр.

По итогам голосования победила форма «Зимней классики» 2015 года.

Напомним, в 2001 году в 16 лет Овечкин дебютировал в российской Суперлиге в составе «Динамо». 5 октября 2005 года он впервые вышел в составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче с «Коламбус Блю Джекетс» и отличился дублем. За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». В этом сезоне на счету Овечкина 67 (48+19) очков в 68 матчах при показателе полезности «–12».