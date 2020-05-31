Фолиньо: в укороченной серии преимущество получит тренер, который лучше знает команду

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Торонто Мэйпл Лифс». Согласно плану возобновления сезона НХЛ, серия будет проходить в формате до трёх побед.



«В укороченной серии преимущество получит тренер, который лучше знает свою команду и как добиться от нее быстрой эффективности. Преимущество будет у команды, которая осознает свою индивидуальность. Тортс (главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла. — Прим. «Чемпионата») знает это. Он был важнейшей частью успехов, которых мы добились.



Он доверяет нам. Это выстраивалось несколько лет. Можно посмотреть видео с его обращением к команде перед серией с «Тампой». Именно так мы все и чувствовали. От нас никто ничего не ожидал, мы чувствовали, что нами как бы пренебрегают. И он сказал: «Мы не будем отступать перед этими парнями, мы пойдём прямо на них». Это была главная причина нашего успеха в той серии.



В этом сезоне мы могли бы легко сбиться с пути из-за травм и вопросительных знаков. Но тренер отлично поработал, и мы последовали его примеру. Теперь в нашей раздевалке есть вера. То, что наш тренер может управлять эмоциями команды, даёт нам большое преимущество», – цитирует Фолиньо The Score.

Фолиньо — о формате плей-офф: для Кубка Стэнли всё равно нужно выиграть четыре серии