«Начали избивать людей, всё крушить». Девушка Сергачёва – о протестах в США

Девушка российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва рассказала о ситуации в США, где сейчас происходят протесты в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда полицейским.
«Вчера закрывали все витрины, магазины. Готовились к протестам. В итоге протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, всё крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость. И от этого ещё грустнее», — написала Елизавета Сергачёва в своём телеграм-канале.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
Ранее НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде в связи с гибелью Флойда.
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