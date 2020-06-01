«Начали избивать людей, всё крушить». Девушка Сергачёва – о протестах в США

Девушка российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва рассказала о ситуации в США, где сейчас происходят протесты в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда полицейским.

«Вчера закрывали все витрины, магазины. Готовились к протестам. В итоге протесты вылились в какую-то жесть. Начали избивать людей, всё крушить. Очень грустная ситуация, но почему-то люди думают, что они могут насилием исправить несправедливость. И от этого ещё грустнее», — написала Елизавета Сергачёва в своём телеграм-канале.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Ранее НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде в связи с гибелью Флойда.