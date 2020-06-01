Бойл — о протестах в США: мы всё это уже видели. Нам нужны перемены

Нападающий «Флориды Пантерз» Брайан Бойл прокомментировал протесты в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«Это… Я не знал такой боли. Я даже не могу представить её. Я всегда придерживался презумпции невиновности, но не могу сказать, что не видел подобного. Мы все видели. Кадры, заголовки, аргументы СМИ, которые следуют за этим. То, что нам нужно увидеть на самом деле, – это перемены. Мы должны увидеть, как это прекратится», – написал Бойл в своём «твиттере».

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.