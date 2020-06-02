Макар – главный претендент на приз лучшему новичку по версии официального сайта НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги среди своих авторов провела голосование, попросив назвать имя игрока, который по итогам регулярного чемпионата заслужил приза «Колдер Трофи». 18 человек выбирали по пять кандидатов на звание лучшего новичка сезона.

Первое место занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар – 86 баллов при 15 первых местах. Второе – защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз (73 балла, два первых места), третье – форвард «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик (39 баллов).



В топ-5 вошли также вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин (22 балла, одно первое место) и форвард «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон (16 баллов). Также баллы получили защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс (15), защитник «Эдмонтон Ойлерз» Итэн Бир (6), форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки (6) и вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд.

По одному баллу заработали два российских голкипера – Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).