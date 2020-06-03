Уайдман — о России: в Москве посетил Красную площадь, понравилось гулять по Питеру

Защитник «Торпедо» Крис Уайдман поделился воспоминаниями о первом посещении России в составе сборной США на чемпионате мира 2016 года.
«В 2016 году я приезжал в Россию на чемпионат мира. Это был отличный опыт, мне очень понравилось, и я с нетерпением жду возможности приехать в Нижний Новгород и присоединиться к «Торпедо». Это будет отличный сезон
В России болельщики любят хоккей, это помогло сделать чемпионат мира очень интересным. Понравилось гулять по Питеру, прошёлся по музеям. В Москве посетил Красную площадь. Увидел много интересных зданий. Одним словом, Россия понравилась», — цитирует Уайдмана пресс-служба нижегородского клуба.
На чемпионате мира в России сборная США заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзовые медали команде России. Уайдман на мировом первенстве принял участие в 10 матчах, забросив две шайбы и сделав четыре результативные передачи.
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