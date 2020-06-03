У нападающего «Ак Барса» Стефана Да Косты родился второй сын

В семье французского хоккеиста «Ак Барса» Стефана Да Косты родился второй сын, сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.

«Поздравляем с пополнением – у Да Косты родился ещё один маленький дакостик! Здоровья и семейного счастья», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

В минувшем сезоне 30-летний Да Коста в регулярке провёл за «Локомотив» 58 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 21 результативную передачу. В шести матчах плей-офф на счету француза 5 (3+2) баллов.



Ранее в КХЛ француз играл за ЦСКА и «Автомобилист». В общей сложности на счету форварда 215 очков (101+114) в 263 матчах в лиге. Француз также является участником трёх Матчей звёзд КХЛ (2016, 2019 и 2020) и неоднократным участником чемпионатов мира в составе сборной Франции.