Волков: Береглазов надёжно действует у своих ворот, опытный защитник в самом расцвете сил

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого в омский клуб отправились защитник Алексей Береглазов и Илья Каблуков, а в обратном направлении проследовал нападающий Тейлор Бек.

«Опытный защитник в самом расцвете сил усилит нашу линию обороны. Береглазов надёжно действует у своих ворот, в прошлом сезоне заблокировал 57 бросков, его габариты позволяют успешно вести силовую борьбу и контролировать пятачок. Может и забить: в активе Алексея три шайбы в большинстве за «Магнитку» за последний сезон.

Мы рассчитываем на Алексея как защитника топ-6, поэтому согласились на выплату денежной компенсации в рамках обмена на его права. Береглазов играл в трёх финалах Кубка Гагарина, выступал за океаном – всё это обязательно пригодится нашей команде, так же как и опыт Ильи Каблукова, который брал два Кубка и золотую медаль Олимпиады», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.