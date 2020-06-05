Брагин: СКА серьёзно омолодил состав. Надеюсь, в следующем году успешно завершим начатое

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал назначение на новую должность в клубе из Санкт-Петербурга. Ранее специалист занимал пост старшего тренера.

«Перед СКА, как всегда, стоят высокие спортивные задачи. К сожалению, предыдущий сезон остался незаконченным, хотя команда была в хорошей форме и претендовала на победу. В следующем году, надеюсь, мы сумеем продолжить и успешно завершить начатое. В межсезонье мы серьёзно омолодили состав, будем по-прежнему проводить политику развития молодых хоккеистов.

Сейчас в СКА выстроена правильная вертикаль, которая позволяет подводить молодёжь к КХЛ без потери результата. Хочется верить, что новый сезон мы начнем вместе с нашими болельщиками, потому что атмосферу переполненного Ледового заменить просто невозможно. Продолжайте болеть за СКА, а мы приложим все усилия, чтобы радовать вас интересной игрой и победами», — цитирует Брагина пресс-служба «армейского» клуба.